Kampioen AZ als eerste weer op trainingsveld

Regerend landskampioen AZ is als eerste Nederlandse club gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Ronald Koeman werkte vrijdag, onder een heerlijk zonnetje, in Alkmaar de eerste training af.

Alle internationals van AZ ontbraken nog, zij mogen nog even vakantie vieren. Ook Simon Cziommer was niet van de partij. De middenvelder, die vorig seizoen verhuurd was aan FC Utrecht, ontbrak wegens privéomstandigheden.

Wel van de partij waren onder meer Ryan Donk, Kemy Agustien en Boy Waterman, die vorig seizoen op huurbasis speelden voor respectievelijk West Bromwich Albion, Birmingham City en ADO Den Haag. Verder waren er geen nieuwe gezichten te zien op het trainingsveld. AZ trok deze zomer met Pontus Wernbloom van IFK Göteborg één nieuwe speler aan, maar hij is wegens interlandverplichtingen nog in Zweden.

De eerste oefenwedstrijd van AZ is dinsdag 23 juni, tegen FC Den Helder. Op zaterdag 25 juli staat de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen op het programma. De ploeg strijdt dan in de ArenA met SC Heerenveen om de Johan Cruijff Schaal.