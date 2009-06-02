'Wolfsburg in de markt voor AZ-aanvaller Ari'

Ari verruilt de kampioen van Nederland mogelijk voor kampioen van Duitsland. De 23-jarige Braziliaanse aanvaller staat in de belangstelling van VfL Wolfsburg, de verrassende kampioen van de Bundesliga. Dat meldt Voetbal International.

Ari speelt sinds 2007 bij AZ en heeft nog een contract tot medio 2012. Welke transfersom de Alkmaarse club voor hem verlangt, is onduidelijk. Dit seizoen was Ari vooral wisselspeler, maar toch maakte hij een aantal belangrijke doelpunten.

Marcus Berg van FC Groningen is de belangrijkste kandidaat om Ari te vervangen. Vorige week werd al duidelijk dat AZ aast op de Zweedse goaltjesdief.