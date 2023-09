Van Eijden en NEC denken al verder

Rens van Eijden ziet NEC niet als zijn eindstation. De 21-jarige verdediger, gehaald als opvolger van Peter Wisgerhof, zegt dat zijn nieuwe club hem binnen zijn contractperiode van vier jaar waarschijniljk weer zal verkopen.

Van Eijden komt over van Willem II. "Bij Willem II heb ik laten zien dat ik het niveau van de Eredivisie aankan. Ik heb het afgelopen seizoen 25 wedstrijden gespeeld, plus nog eens twee bekerduels. Het is moeilijk aan te geven op welke onderdelen je precies vooruitgang hebt geboekt. Het gaat om kleine dingen. Je merkt het vooral aan het respect en het vertrouwen dat je van je medespelers krijgt", vertelt de jonge mandekker in de Gelderlander.

De keuze voor NEC was niet moeilijk. "Ik was er snel uit met NEC. In de gesprekken met Carlos Aalbers proefde ik veel vertrouwen. Hij vertelde dat ik NEC niet als mijn eindstation moest zien. Dat het de bedoeling is dat ik word verkocht voor mijn contract afloopt. Als dat gebeurt, zijn alle partijen blij; ik ga weer een stap hogerop, NEC ontvangt dan geld. Dat verhaal sprak mij aan en dus hoefde ik niet verder te kijken."