Blessuregolf overspoelt MVV voor duel met Cambuur

MVV reist vrijdag met een zwaar gehavend elftal af naar Friesland, waar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op het programma staat. Trainer Fuat Capa moet liefst zeven spelers missen, terwijl ook achter de naam van Christian Brüls nog een groot vraagteken staat. De spelmaker kampt met klachten aan zijn enkel.

Met name achterin moet Capa flink puzzelen. Centrumverdedigers Ole Tobiasen, Philipp Haastrup en Brenny Evers zijn door blessures allemaal niet inzetbaar. Verder ontbreken ook middenvelders Jorrit Ritzen (spiertje in lies gescheurd), Gerard Aafjes (niet wedstrijdfit), Tom Daemen (geschorst) en Faty Papy (geen werkvergunning).

Hoe Capa zijn team nu de wei in gaat sturen in Friesland, weet hij nog niet. "We moeten er in ieder geval voor zorgen dat er elf spelers op het veld staan. Ik moet alles nog goed overdenken", verzucht de oefenmeester in Dagblad de Limburger.