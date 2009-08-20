Live voetbal

Blessuregolf overspoelt MVV voor duel met Cambuur

Blessuregolf overspoelt MVV voor duel met Cambuur
0 reacties
Roland
20 augustus 2009, 15:37

MVV reist vrijdag met een zwaar gehavend elftal af naar Friesland, waar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op het programma staat. Trainer Fuat Capa moet liefst zeven spelers missen, terwijl ook achter de naam van Christian Brüls nog een groot vraagteken staat. De spelmaker kampt met klachten aan zijn enkel.

Met name achterin moet Capa flink puzzelen. Centrumverdedigers Ole Tobiasen, Philipp Haastrup en Brenny Evers zijn door blessures allemaal niet inzetbaar. Verder ontbreken ook middenvelders Jorrit Ritzen (spiertje in lies gescheurd), Gerard Aafjes (niet wedstrijdfit), Tom Daemen (geschorst) en Faty Papy (geen werkvergunning).

Hoe Capa zijn team nu de wei in gaat sturen in Friesland, weet hij nog niet. "We moeten er in ieder geval voor zorgen dat er elf spelers op het veld staan. Ik moet alles nog goed overdenken", verzucht de oefenmeester in Dagblad de Limburger.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Farouq Limouri

Arbitrage blundert weer: 'absurde' rode kaart in Keuken Kampioen Divisie

  • ma 15 september, 21:21
  • 15 sep. 21:21
FC Emmen TOP Oss stilgelegd

Knotsgek KKD-duel: twee keer stilgelegd, scheidsrechterswissel én late ontsnapping

  • vr 12 september, 22:27
  • 12 sep. 22:27
Vitesse betreurt een tegendoelpunt tegen Jong AZ

Vitesse fors onderuit bij terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie

  • vr 12 september, 21:51
  • 12 sep. 21:51
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cambuur - MVV

SC Cambuur
1 - 1
MVV Maastricht
Gespeeld op 21 aug. 2009
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2009/2010

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
Jong Ajax
6
-2
5
17
De Graafschap
5
-2
4
18
Jong AZ
6
-2
4
19
MVV
6
-7
4
20
Vitesse
2
-4
-11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel