PSV-supporters door brand naar andere plek

PSV kan ongeveer tweehonderd vaste bezoekers zaterdag tegen Roda JC niet op hun eigen stoeltje laten plaatsnemen. In het Philips Stadion is het herstelwerk naar aanleiding van de brand op 1 september nog in volle gang.

De Eindhovense club heeft de seizoenkaarthouders al op de hoogte gebracht. De fans krijgen een andere plaats in hetzelfde vak. De renovatie is door levertijden ook niet afgerond voor de bekerwedstrijd tegen De Graafschap op 23 september. Het is nog niet bekend of het getroffen vak dan wel weer volledig in gebruik genomen kan worden.

Door laswerk brak vorige week dinsdag brand uit bovenin de hoek van het stadion tussen de eretribune en de westzijde. De brandweer kon de vlammen succesvol bestrijden met behulp van een hoogwerker.