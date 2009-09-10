Live voetbal 1

PSV-supporters door brand naar andere plek

0 reacties
Ger
10 september 2009, 18:03   Bijgewerkt: 18:58

PSV kan ongeveer tweehonderd vaste bezoekers zaterdag tegen Roda JC niet op hun eigen stoeltje laten plaatsnemen. In het Philips Stadion is het herstelwerk naar aanleiding van de brand op 1 september nog in volle gang.

De Eindhovense club heeft de seizoenkaarthouders al op de hoogte gebracht. De fans krijgen een andere plaats in hetzelfde vak. De renovatie is door levertijden ook niet afgerond voor de bekerwedstrijd tegen De Graafschap op 23 september. Het is nog niet bekend of het getroffen vak dan wel weer volledig in gebruik genomen kan worden.

Door laswerk brak vorige week dinsdag brand uit bovenin de hoek van het stadion tussen de eretribune en de westzijde. De brandweer kon de vlammen succesvol bestrijden met behulp van een hoogwerker.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Karim El Ahmadi tipt Feyenoord, Ajax en PSV: 'Ziyech hoort in de top van Nederland'

Karim El Ahmadi tipt Feyenoord, Ajax en PSV: 'Ziyech hoort in de top van Nederland'

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
John Heitinga van Ajax

Ajax-spits Konadu ziet verschil: Heitinga traint minder op verdedigen dan Farioli

  • Gisteren, 18:32
  • Gisteren, 18:32
Het Parool: Fred Grim is door Ajax gehaald omdat structuur ontbreekt

Het Parool: Fred Grim is door Ajax gehaald omdat structuur ontbreekt

  • Gisteren, 17:55
  • Gisteren, 17:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Roda

PSV
3 - 0
Roda JC Kerkrade
Gespeeld op 12 sep. 2009
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2009/2010

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel