Fitte Beerens accepteert rol als reserve

Roy Beerens maakt vermoedelijk geen deel uit van de basisformatie van SC Heerenveen tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Ventspils. De aanvaller is herstellende van een blessure en moet tegen de kampioen van Letland, afgaande op de laatste training, genoegen nemen met een rol als reserve.

Beerens kan deze keuze van trainer Jan de Jonge begrijpen. "Natuurlijk wil ik graag spelen, maar ik train pas twee dagen pijnvrij. In Europese duels moet je wedstrijdfit zijn en dat ben ik niet", zegt hij op de website van Heerenveen. "Door mijn blessure heb ik de afgelopen week niet optimaal getraind. Ik ben fit, maar niet wedstrijdfit. Natuurlijk hoop ik dat de trainer voor mij kiest, maar ik reken nergens op."

Waar Beerens wél op rekent, is de zege. "We mogen de tegenstander niet onderschatten, maar op papier is Ventspils de zwakste. Als je alleen al het stadion ziet, weet je dat wij als club verder zijn. We mogen hier geen punten laten liggen."