Feyenoord verzuimt FC Utrecht af te schudden

Na een goede start van het seizoen is bij Feyenoord en FC Utrecht de klad er een beetje in gekomen. Beide teams hebben al een maand niet gewonnen en sloten zondag een matig onderling duel doelpuntloos af (0-0). Feyenoord behoudt hierdoor de vierde plaats, maar voelt de hete adem van AZ, Utrecht en NAC Breda in de nek.

Pas na rust gebeurde er iets in de Kuip. De bezoekers waren via Dries Mertens dicht bij een goal, terwijl Feyenoord moord en brand schreeuwde na een vermeende overtreding van Jan Wuytens op de doorgebroken Sekou Cisse. De Kuip hoopte op een rode kaart, maar arbiter Vink wuifde het appèl weg en liet doorspelen. Enkele minuten later deed hij hetzelfde na een vermeende handsbal van de Utrechtse linksback Mihai Nesu in zijn eigen zestienmetergebied.

De ploeg van coach Mario Been liet zo een mooie kans liet liggen om de vierde stek steviger in handen te krijgen. Het verschil tussen Feyenoord en FC Utrecht bedraagt nog altijd 'slechts' twee punten, terwijl ook AZ en NAC niet ver weg zijn.