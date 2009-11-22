Suarez te laat terug uit Uruguay

Luis Suarez verschijnt zondag wellicht niet aan de aftrap als Ajax het opneemt tegen SC Heerenveen. De aanvoerder en spelbepaler van de Amsterdammers is te laat teruggekomen uit Uruguay, waardoor het de vraag is of trainer Martin Jol een plaats voor zijn beste speler inruimt. Dat bericht De Telegraaf.

Suarez stelde met Uruguay het 32ste en laatste WK-ticket veilig. De dribbelaar kwam, net als rechtsback Bruno Silva, een dag later dan afgesproken terug uit zijn land. De twee Zuid-Amerikanen misten daardoor de laatste training.