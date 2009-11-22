Live voetbal

Suarez te laat terug uit Uruguay

0 reacties
Koen Freriks
22 november 2009, 11:39

Luis Suarez verschijnt zondag wellicht niet aan de aftrap als Ajax het opneemt tegen SC Heerenveen. De aanvoerder en spelbepaler van de Amsterdammers is te laat teruggekomen uit Uruguay, waardoor het de vraag is of trainer Martin Jol een plaats voor zijn beste speler inruimt. Dat bericht De Telegraaf.

Suarez stelde met Uruguay het 32ste en laatste WK-ticket veilig. De dribbelaar kwam, net als rechtsback Bruno Silva, een dag later dan afgesproken terug uit zijn land. De twee Zuid-Amerikanen misten daardoor de laatste training.

Ajax - Heerenveen

Ajax
5 - 1
sc Heerenveen
Gespeeld op 22 nov. 2009
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2009/2010

Meer info

Luis Suárez

Luis Suárez
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
32
10
2024
Inter Miami
30
21
2023
Grêmio
33
17
2023
Grêmio
12
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

