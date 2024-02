Slechte dag Nederlanders in FA Cup

Het bekeravontuur zit erop voor John Heitinga. De verdediger stond zaterdag in de vierde ronde van de FA Cup tegen Birmingham City in de basis bij Everton, maar de Oranje-international kon een nederlaag van The Toffees niet voorkomen: 1-2.

Ook voor Tim Krul, die het doel van Newcastle United verdedigde, en Boudewijn Zenden, basisklant bij Sunderland, zit de FA Cup erop. Krul ging met Newcastle met 4-2 onderuit bij West Bromwich Albion, waar Gianni Zuiverloon na de rust inviel. Sunderland verloor, ondanks dat het met 1-0 voor kwam, met 2-1 bij de hekkensluiter in de Premier League, Portsmouth.

Premier League-formaties Wolverhampton Wanderers en Wigan Athletic moeten op herhaling. The Wolves speelden thuis 2-2 tegen tweedeklasser Crystal Palace. Wigan blameerde zich met dezelfde cijfers bij vierdedivisionist Notts County. Bij rust keken The Latics zelfs tegen een 2-0 achterstand aan. Aston Villa, Bolton Wanderers en Fulham verzekerden zich wél in één keer van een plaats in de vijfde ronde.