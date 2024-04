Aston Villa en Unai Emery zorgen voor witte rook in Birmingham: Bayern München tast mis

Aston Villa-coach Unai Emery blijft bij zijn club in Birmingham voor de komende jaren. De Spanjaard werd even gelinkt aan Bayern München, maar die geruchten verdwijnen voorlopig in de pullenmand. Emery verlengt namelijk zijn contract tot 2027. Voor zijn periode bij Aston Villa was Emery de coach van teams als Arsenal, Villarreal en Paris Saint-Germain.

Twee seizoenen is Emery al de hoofdcoach van Aston Villa. In zijn periode bij The Villans heeft Emery al flink wat Europese affiches zijn team morgen aansturen. Ook voor de Nederlanders is Aston Villa natuurlijk geen onbekende ploeg. In de Conference League was Villa al te sterk voor Ajax en voor AZ. Doordat de club ook in de kwartfinale Lille OSC aan de zegekar wist te binden, speelt Villa in de halve finale van de Conference League tegen Olympiakos Piraeus.

Emery zelf is in ieder geval blij dat hij nog langer bij Aston Villa kan blijven. “We genieten van onze weg samen met de Villa-fans, de clubeigenaren, het management en deze geweldige groep spelers waar we trots op zijn. We moeten de hardwerkende geest, de slimme beslissingen en de coördinatie met het eigenaarschap die we in deze periode hebben gevonden, behouden. We zullen werken om beter en beter te worden. En we zullen van elkaar eisen. Ambitie is en blijft het motto van dit project”, vertelt de 52-jarige trainer.

