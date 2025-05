'Beenhakker woedend na afketsen deal Wanderson'

Dat Feyenoord de Braziliaanse spits Wanderson do Carmo heeft laten lopen, is bij Leo Beenhakker in het verkeerde keelgat geschoten. De technisch directeur zag in de spits een ideale versterking voor de selectie, maar de Rotterdamse clubleiding blokkeerde de deal. Zij vinden de de transfer financieel niet verantwoord.

Wanderson was al medisch gekeurd bij Feyenoord en kon op huurbasis overgenomen worden van de Zweedse middenmoter GAIS Göteborg. De verkoop van Andwele Slory aan West Bromwich Albion gaf Feyenoord wat financiële mogelijkheden, maar de clubleiding wilde dit geld niet direct uitgeven aan de komst van de Braziliaan. Dit tot teleurstelling en woede van Beenhakker, meldt Voetbal International. Volgens het blad noemde Beenhakker de spits een 'lot uit de loterij'.

Beenhakker zou zelfs overwogen hebben om zijn functie neer te leggen, maar doet dat niet vanwege zijn goede verstandhouding met hoofdtrainer Mario Been.