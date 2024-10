Liverpool legt supertalent Sterling (15) vast

Liverpool heeft het Engelse supertalent Raheem Sterling gecontracteerd. De pas vijftienjarige speler wordt door de Engelse grootmacht overgenomen van Queens Park Rangers. De aanvallende middenvelder zal zich voegen bij een jeugdelftal van Liverpool.

Liverpool wil in de toekomst vaker jonge talenten vastleggen. "Het succes van onze jeugdopleiding is vitaal voor de toekomst van de club. We zullen meer investeren in uitzonderlijk talent", zegt Liverpool-directeur Christian Purslow op de clubsite.

"Raheem is een veelbelovende speler, wiens ontwikkeling lange tijd ook door andere clubs in de gaten werd gehouden. Ik ben blij dat hij nu van ons is." Ook Arsenal en Manchester City hadden Sterling op de korrel.