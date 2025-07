Berezutski: "Sneijder gevaarlijkste man bij Inter"

Volgens Aleksei Berezutski moet CSKA Moskou er dinsdag tegen Inter vooral voor zorgen dat Wesley Sneijder onschadelijk gemaakt wordt. De verdediger vindt de Nederlandse spelmaker de belangrijkste pion in het Italiaanse elftal.

"Alle aanvallers van Inter zijn van wereldklasse, maar in mijn ogen is Wesley Sneijder het meest gevaarlijk. Hij is in topvorm", zegt Berezutski op de UEFA-website. Volgens de Rus is Inter een onberekenbare ploeg. "Hun aanvalsspel is heel apart. Soms staan ze ineens met vier man voorin. Heel lastig om daar tegen te spelen."

CSKA verloor de heenwedstrijd in Italië met 1-0, maar dat hoeft volgens Berezutski geen onoverkomelijk probleem te zijn. "Ik denk dat we nog steeds 45 procent kans hebben om de volgende ronde te halen. We moeten inderdaad aanvallen. Maar dat hadden we sowieso wel gedaan, ook als het in Milaan 0-0 geworden was."