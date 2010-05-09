Benfica alsnog kampioen van Portugal

Benfica heeft voor het eerst sinds vijf jaar weer de Portugese landstitel gegrepen. De formatie uit Lissabon boekte zondag op eigen veld een beslissende 2-1 overwinning op Rio Ave.

Oscar Cardozo opende in de derde minuut al de score voor Benfica. Rio Ave deed via Ricardo Chaves nog iets terug, maar Cardozo hielp de thuisploeg in de 78e minuut aan drie punten. De Paraguayaanse spits kroonde zich met een totaal van 26 tevens tot topschutter van Portugal. Voor Benfica betekende het de 32e landstitel. De ploeg had vorige week al kampioen kunnen worden op bezoek bij aartsrivaal FC Porto. Toen werd echter met 3-1 verloren.

Benfica maakte een einde aan de dominantie van FC Porto, dat de voorgaande vier seizoenen de beste van Portugal was. Porto moest zich dit jaar tevreden stellen met de derde plaats, nog achter het verrassende Sporting Braga dat daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League veroverde. Porto, winnaar van de Champions League van 2004, komt volgend seizoen net als Sporting uit in de Europa League.