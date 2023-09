Schaken en Auassar zetten handtekening in Kuip

De overstap van Adil Auassar en Ruben Schaken naar Feyenoord is rond. Beide spelers zetten vandaag hun handtekening onder een contract bij de Rotterdamse club. Ze zijn afkomstig van VVV Venlo en tekenen allebei voor twee jaar.

Feyenoord bereikte enige tijd geleden al een akkoord met Auassar en Schaken, maar de handtekeningen onder de contracten ontbraken nog. Nu die gezet zijn, kunnen beide spelers zich Feyenoorder noemen. "We waren al rond, maar hebben nu alle verplichtingen achter de rug. Het is nu echt officieel, dus we kunnen ons gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen", zegt Schaken op de website van Feyenoord.

Technisch directeur Leo Beenhakker van de Rotterdamse club is blij met de komst van beide VVV'ers. "We hebben heel goed over hun komst nagedacht en zijn ervan overtuigd dat beide spelers aanwinsten zijn voor Feyenoord. Vanaf volgend seizoen is het aan hun zelf om het te laten zien op de groene mat", aldus Don Leo.