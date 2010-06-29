FIFA straft Heinze niet voor klap aan cameraman

Gabriel Heinze wordt niet geschorst voor de klap die hij zondagavond uitdeelde aan een cameraman, tijdens de WK-wedstrijd tegen Mexico. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA dinsdagavond in een reactie aan het Duitse Sport1 laten weten.

Bij het vieren van een Argentijnse goal knalde Heinze tegen een camera op, waarop hij een dreun uitdeelde aan de ‘schuldige’ cameraman. Omdat het incident niet werd opgemerkt door arbiter Roberto Rosetti kon de FIFA Heinze op basis van tv-beelden het strafbankje opsturen. In de spelregels staat namelijk dat een speler zich tijdens een duel te allen tijden netjes moet gedragen tegen iedereen op én naast het veld.

Door de melding van de FIFA kan Argentinië in zijn kwartfinalewedstrijd, aanstaande zaterdag tegen Duitsland, gewoon over Heinze beschikken.