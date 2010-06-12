Live voetbal

Lahm verwacht grootse prestaties van Duitsland

Stijn
12 juni 2010, 17:33

Duitsland kreeg een grote teleurstelling te verwerken met het wegvallen van Michael Ballack. Toch denkt Philipp Lahm dat ‘Die Mannschaft’ ver kan komen dit toernooi. Volgens de snelle verdediger is dit het beste Duitsland waar hij ooit mee speelde.

“We hebben een perfecte mix tussen jong en oud”, vertelde hij. “We kunnen grootse dingen bereiken met dit team. Ik denk dat dit het best Duitsland is waar ik tot nu toe voor gespeeld heb in mijn carrière.”

Duitsland zal zondag om 20.30 uur de eerste wedstrijd spelen, tegen Australië.

