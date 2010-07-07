Spanje verslaat Duitsland en treft Oranje

Spanje wordt de tegenstander van Nederland in de finale van het WK. De Europees kampioen was woensdag in Durban te sterk voor Duitsland (1-0). Carles Puyol was de held van de Spanjaarden, door twintig minuten voor tijd de winnende treffer binnen te koppen. Daardoor zal Spanje zondag met Oranje strijden om de wereldbeker.

Na rust kwam Spanje op stoom. De gelijkenis met FC Barcelona was ouderwets groot. Dat is ook niet gek met zes spelers van de Spaanse kampioen in de basiself. Aankoop David Villa nog niet eens meegerekend. Spanje combineerde erop los en gaf de trage Duitse verdedigers het nakijken. Na een klein uur spelen werd het tempo opgevoerd. Andres Iniesta dribbelde door de defensie van die Mannschaft, maar twee inglijdende Spanjaarden misten zijn lage voorzet.