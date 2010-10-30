Ajax start met Ooijer tegen Heracles Almelo

30 oktober 2010, 18:55
Ajax begint zaterdagavond met André Ooijer aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De verdediger krijgt opnieuw de voorkeur boven Toby Alderweireld. Ooijer is geschorst voor de uitwedstrijd van woensdag in de Champions League tegen Auxerre.

Trainer Martin Jol heeft verder geen wijzigingen aangebracht. Ajax start in de formatie die afgelopen woensdag de basis voor de zege op SC Heerenveen (3-1) legde.

Opstellingen

Heracles Almelo: Pasveer, Breukers, Maertens, Van der Linden, Looms, Quansah, Overtoom, Fledderus, Douglas, Armenteros, Everton

Ajax: Stekelenburg, Van der Wiel, Ooijer, Vertonghen, Anita, Enoh, De Jong, Lindgren, Emanuelson, El Hamdaoui, Suarez

Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
Heracles - Ajax

Heracles Almelo
1 - 4
Ajax
Gespeeld op 30 okt. 2010
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2010/2011

A. Ooijer

