Ajax start met Ooijer tegen Heracles Almelo

Ajax begint zaterdagavond met André Ooijer aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De verdediger krijgt opnieuw de voorkeur boven Toby Alderweireld. Ooijer is geschorst voor de uitwedstrijd van woensdag in de Champions League tegen Auxerre.

Trainer Martin Jol heeft verder geen wijzigingen aangebracht. Ajax start in de formatie die afgelopen woensdag de basis voor de zege op SC Heerenveen (3-1) legde.

Opstellingen

Heracles Almelo: Pasveer, Breukers, Maertens, Van der Linden, Looms, Quansah, Overtoom, Fledderus, Douglas, Armenteros, Everton

Ajax: Stekelenburg, Van der Wiel, Ooijer, Vertonghen, Anita, Enoh, De Jong, Lindgren, Emanuelson, El Hamdaoui, Suarez