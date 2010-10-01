Live voetbal

Baxter roept vier Finse Eredivisiespelers op

0 reacties
Rahied
1 oktober 2010, 11:13   Bijgewerkt: 11:23

De Eredivisie is weer goed vertegenwoordigd in de selectie van Finland. Veli Lampi (Willem II), Niklas Moisander (AZ), Tim Sparv (FC Groningen) en Mika Väyrynen (SC Heerenveen) ontvingen allemaal een uitnodiging van de Finse bondscoach Stuart Baxter voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije op 12 oktober.

Ook oud-Eredivisiespelers Petri Pasanen, Sami Hyypiä en Jari Litmanen behoren tot het Scandinavische keurkorps voor het treffen met de Hongaren. Joonas Kolkka van NAC Breda is in tegenstelling tot de afgelopen interlands gepasseerd. Ajacied Teemu Tainio ontbreekt vanwege een blessure.

Finland komt in dezelfde EK-kwalificatiegroep uit als Nederland. Begin september gingen de noorderlingen nog met 2-1 onderuit tegen Oranje.

M. Väyrynen

M. Väyrynen
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (28 dec. 1981)

Meer info

