NEC ziet ook keeper Van Duin geblesseerd raken

NEC heeft op keepersgebied een nieuwe domper te verwerken gekregen. De equipe uit Nijmegen kreeg vandaag te horen dat Marco van Duin, momenteel tweede goalie achter Jasper Cillessen, voorlopig uit de roulatie is vanwege de liesblessure die hij maandag opliep in een wedstrijd van de beloftenploeg.

“Hij is zeker twee weken uitgeschakeld”, zegt trainer Wiljan Vloet tegenover Omroep Gelderland. Eerder deze week kreeg de oefenmeester te horen dat vaste keeper Gabor Babos voor de winterstop waarschijnlijk niet meer in actie komt. De Hongaar kampt met een rugblessure en moet binnenkort onder het mes.

"De absentie van Van Duin is zeker balen. We halen nu Luuk Koopmans er maar bij. Maar met zo weinig keepers pleeg je snel roofbouw. En twee keepers is ook weinig voor de trainingsmethodes en het afronden", stelt Vloet tot slot.