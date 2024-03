Janko mist ook bekerwedstrijd Twente

Marc Janko kan dinsdag niet meedoen in de bekerwedstrijd van FC Twente tegen Vitesse. De Oostenrijkse spits heeft te veel last van een blessure aan zijn hamstring en maakt pas in 2011 weer zijn opwachting in het Enschedese elftal.

Naast Janko ontbreken aan Tukkerse kant ook de langer geblesseerden Ruiz, Kuiper en Bajrami. Verder is iedereen fit, meldt coach Michel Preud'homme op de website van zijn ploeg. De Belg hoopt het kalenderjaar 2010 goed af te kunnen sluiten en in de race te blijven om de beker. "Vele duizenden supporters trekken elk jaar in het voorjaar naar De Kuip voor de finale en maken er een feest van. Dat is een prachtig doel om voor te spelen. Bovendien is het natuurlijk altijd prettig het laatste duel te winnen voor winterstop en door te gaan naar de volgende ronde van de beker."

Het duel tussen Twente en Vitesse begint dinsdagavond om 20.45 uur.