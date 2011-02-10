Been: "Ik verwacht meer van Larsen"

Mario Been is niet tevreden over de invalbeurt van Soren Larsen in de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Vitesse. De Deense aanwinst mocht in het Gelredome in de slotfase in het veld komen, maar kon zijn stempel niet op het duel drukken.

"Ik bracht hem in de hoop op iets extra’s", zegt Been tegen Voetbal International over de Deen. "Maar dat kwam er niet uit. Met zijn lengte verwacht ik dat Soren duels wint en ook dat lukte niet echt. Ik verwacht meer van hem, maar dat doet hij zelf ook. Je ziet gewoon dat die jongen ritme mist. We gaan er hard aan werken dat in te halen."

Larsen is tot het eind van het seizoen gehuurd van Toulouse. Daar kwam hij de laatste maanden amper aan spelen toe. Naast Larsen maakten in Arnhem ook Ryo Miyaichi en Marcel Meeuwis hun debuut voor Feyenoord. Over hen was Been wel tevreden, met name over de Japanner. "Ryo is een heerlijke voetballer met dreiging, diepgang en een versnelling. Als hij weg is, is-ie echt weg. Ik vond hem erg sterk spelen. Zoals hij het deed tegen Vitesse is hij voor ons een absolute meerwaarde."