Real vergroot druk op Barça met zege op Levante

Real Madrid heeft de achterstand op koploper FC Barcelona in La Liga tot twee punten teruggebracht. De Koninklijke zegevierde zaterdag in het eigen Bernabeu met 2-0 over Levante. Barça komt zondag pas in actie, thuis tegen Athletic de Bilbao.

Real Madrid kwam al na zes minuten op voorsprong. Angel Di Maria legde met een individuele actie drie tegenstanders in de luren en bediende Karim Benzema daarna op maat. De Fransman liet het intikkertje niet onbenut. Nog voor rust loodste Ricardo Carvalho de hoofdstedelingen in veilige haven. De Portugees veranderde een vrije trap van zijn landgenoot Cristiano Ronaldo van richting.