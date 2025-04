LIVE Champions League | Real Madrid weer op gelijke hoogte, Arsenal blijft in het voordeel

Real Madrid en Arsenal nemen het woensdagavond in het Estadio Santiago Bernabéu tegen elkaar op in de Champions League. Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Titelhouder Real Madrid kreeg vorige week een ongekende afstraffing van Arsenal. In het Emirates Stadium werd het, mede door twee schitterende vrije trappen van Declan Rice, 3-0 voor The Gunners. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti zal dus het een heuse remontada moeten komen om nog door te stoten naar de halve finale van de Champions League.