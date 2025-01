'VVV Venlo denkt aan RKC-trainer Brood'

VVV Venlo is al volop bezig met volgend seizoen. De Limburgse club weet nog niet of het na de zomer verder wil met interim-trainer Wil Boessen en sprak volgens AD Sportwereld al met Ruud Brood, de huidige coach van RKC Waalwijk.

VVV verbrak in de winter de samenwerking met coach Jan van Dijk. Zijn voormalig assistent Boessen werd vervolgens doorgeschoven tot hoofdcoach, maar ook onder zijn leiding presteert de club matig. VVV overweegt daarom na de zomer in zee te gaan met een nieuwe coach en Brood is daarvoor één van de kandidaten. Hij is sinds 2008 coach van RKC en werkte daarvoor bij Helmond Sport en Heracles.