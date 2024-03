Ingevingen Messi laten Real-droom vervagen

FC Barcelona heeft woensdag een gigantische stap gezet naar de finale van de Champions League. Lionel Messi bezorgde zijn ploeg uit Catalonië met twee doelpunten de winst op aartsrivaal Real Madrid: 0-2. Invaller Ibrahim Afellay was in Bernabeu ook doorslaggevend door aan de basis te staan van de openingstreffer. De droom van Real Madrid lijkt daarom al na de eerste wedstrijd onmogelijk.

Real Madrid won de laatste ontmoeting (vorige week) van de aartsrivaal en ging er met de Spaanse beker vandoor. Toen liep Barcelona in het Madrileense mes, maar dat was trainer Josep Guardiola dit keer niet van plan. Hoewel Real thuis speelde, had het totaal niet de intentie om aanvallend te spelen. José Mourinho had net als in de vorige wedstrijden een massief blok van vier verdedigers en drie defensieve middenvelders opgesteld. De opgelegde tactiek was in balbezit zo snel mogelijk een counter uit te voeren.

In de eerste helft ging niemand over de schreef, maar toen de spelers tijdens de rust naar de catacomben liepen ging het wel mis. Reservekeeper José Manuel Pinto had zich blijkbaar op de bank op zitten vreten van frustratie en deelde in een opstootje een klap uit. De bankzitter kreeg rood van scheidsrechter Wolfgang Stark.

Dat Lionel Messi de beste speler ter wereld is, onderstreepte hij even later. De Argentijnse ster staat bijna altijd op als het moet, zo ook in deze halve finale. Hoewel geen teamgenoot met hem mee was, dribbelde hij zomaar een stuk of vijf verdedigers van Real voorbij en passeerde Casillas voor de tweede keer. Het was de mokerslag voor Real Madrid.

Een 2-0 achterstand wegpoetsen in Camp Nou... Mourinho zal meer dan zijn provocerende trucjes uit de kast moeten halen om de kans op de cup met de grote oren in leven te houden.