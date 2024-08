Cech: "We zijn ontgoocheld door mislopen titel"

Chelsea moest dit seizoen de titel in de Premier League laten aan Manchester United. De Londenaren tastten in de winterstop diep in de buidel voor de komst van sterspelers Fernando Torres en David Luiz, maar het gewenste kampioenschap kwam er niet.

Volgens keeper Petr Cech van The Blues, die zondag met zijn ploeg op Stamford Bridge met 2-2 gelijkspeelde tegen Newcastle United, is de gehele selectie aangeslagen over het mislopen van de titel. "Alle spelers zijn nog ontgoocheld dat we de titel niet gewonnen hebben. De wedstrijd tegen Newcastle is het verhaal van ons seizoen: er ontbrak iets in onze ploeg. We konden het nooit afmaken", aldus de doelman in de Engelse media.

Chelsea is met nog één speelronde te gaan verzekerd van de tweede plek in de Engelse competitie en zal volgend seizoen actief zijn in de Champions League.