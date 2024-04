Fledderus niet eens met 'hard' imago

Mark-Jan Fledderus kreeg dit seizoen al twee directe rode kaarten en wordt daarom gezien als een bikkelharde speler. Maar dat is hij helemaal niet, zegt de middenvelder van Heracles Almelo op de website van zijn nieuwe club Roda JC.

"Er is de laatste tijd een beetje het beeld ontstaan dat ik weleens over de schreef ga, maar daar ben ik het niet mee eens. Dit seizoen heb ik inderdaad twee rode kaarten gepakt, maar daarvoor heb ik er nog nooit eentje gehad in mijn carrière", benadrukt de middenvelder. "Ik ben echter een speler met een enorme drive, die hard werkt en passie toont. Ik hoop dat ik dat ook snel aan de fans van Roda JC kan laten zien."

Fledderus speelt vanaf volgend seizoen in Kerkrade, maar richt zich nu nog op Heracles. De kans bestaat dat beide teams elkaar in de play-offs om Europees voetbal tegen gaan komen. "Dat is speciaal, maar natuurlijk ook heel lastig omdat je het nooit goed kunt doen", blikt hij al vooruit op dat mogelijke duel. "Ik ben nu nog in dienst van Heracles Almelo en ik hoop dan ook dat de Roda JC supporters het niet kwalijk zullen nemen dat ik nu nog voor Heracles mijn stinkende best zal doen."