'Roma in Amsterdam voor Stekelenburg'

Koen Freriks
29 juni 2011, 18:40   Bijgewerkt: 18:46

AS Roma lijkt een keuze te hebben gemaakt voor het keepersprobleem. De voorzitter Walter Sabatini is volgens Corriere dello Sport naar Nederland afgereisd om te praten over een transfer van Ajacied Maarten Stekelenburg.

Sabatini zal in Amsterdam onderhandelen over de transfersom die Ajax verlangt. Naar verluidt is dat tien miljoen euro. De Oranje-international heeft nog een contract voor een seizoen, maar heeft wel een goede aanbieding gekregen van Ajax. Volgens de Italiaanse krant heeft Roma momenteel niet meer over voor de 28-jarige keeper.

