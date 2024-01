Modric: "Levy bedreigt me met plek op tribune"

De gemoederen lijken hoog op te lopen tussen Luka Modric en Daniel Levy, de voorzitter en eigenaar van Tottenham Hotspur. De Kroatische sterspeler zag een transfer naar Chelsea geblokkeerd worden en is daar boos over. Levy eist op zijn beurt de volledige toewijding van Modric aan de Spurs.

"Levy wil niet meer met me praten en heeft me gezegd dat ik met geen mogelijkheid zal vertrekken bij de Spurs", begint Modric aan zijn verhaal in de Kroatische krant Sportske Novosti. "Hij heeft gedreigd dat ik op de bank of tribune terecht zal komen, als ik het standpunt van de club niet accepteer."

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld ben over wat Levy tegen mij heeft gezegd. Hij wilde niet luisteren naar wat ik te zeggen had. Het heeft me alleen nog maar meer overtuigd dat ik moet overwegen naar een andere club te vertrekken."

Die club is in zijn ogen overduidelijk Chelsea. "Ik weet dat de nieuwe trainer van Chelsea (Villas-Boas, red.) heeft gezegd dat hij me in zijn team wil hebben. Natuurlijk voel ik mij vereerd, want het is een club waar alle spelers van dromen. De club vecht elk jaar voor alle prijzen", blijft de Kroaat hopen op groen licht om te mogen tekenen bij de Londense stadgenoot.