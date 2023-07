Terry zet in op trainerscarrière bij Chelsea

John Terry wil na zijn loopbaan als voetballer graag trainer worden. Dat meldde de 30-jarige verdediger van Chelsea woensdag in Britse media. Het contract van de Engelse international loopt nog drie jaar door.

"Natuurlijk is het mijn doel om manager te worden", zegt Terry in The Daily Telegraph. Het doet hem goed dat veel oud-spelers na hun carrière de kans krijgen bij Chelsea aan de slag te gaan. "Dat geeft mannen als ik de hoop dat het ons ook lukt, als we stoppen met voetbal."

Terry heeft met André Villas-Boas bij Chelsea sinds kort zelf een nieuwe trainer gekregen. De succesvolle Portugees kwam over van FC Porto.