Beerschot geeft omstreden Stijnen nieuwe kans

Stijn Stijnen krijgt een kans op eerherstel in de Belgische competitie. De ervaren doelman, die vorig jaar ontslagen werd bij Club Brugge, gaat aan de slag bij Germinal Beerschot. Hij heeft een contract voor maar liefst vier seizoenen getekend.

Stijnen werd in Brugge op staande voet ontslagen nadat bleek dat hij een online lastercampagne gevoerd had tegen zijn concurrenten. Op internetfora bekritieerde hij zijn, veel jongere, concurrenten en hemelde hij zichzelf op. De broer en vrouw van Stijnen beweerden later dat deze berichten van hen afkomstig waren, maar bij Club Brugge had men daar geen boodschap aan. Stijnen (30) was sindsdien clubloos.

In het verleden kwam Stijnen dertig keer uit voor de nationale ploeg van België.