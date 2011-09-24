Live voetbal 9

Babel: "Plek in voorselectie mooie bevestiging"

24 september 2011, 16:40

Ryan Babel keerde deze week terug in de voorselectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van 1899 Hoffenheim ziet de rentree als een beloning voor zijn goede vorm van de laatste weken.

"Edson Braafheid feliciteerde me met de nominatie. De officiële uitnodiging kwam later. Het geeft me een goed gevoel en vormt een mooie bevestiging dat het op dit moment goed met mij gaat", aldus de 24-jarige Babel in Bild. "Mentaal en lichamelijk voel ik me uitstekend en ik heb veel zelfvertrouwen. Bovendien heb ik plezier."

De oud-Ajacied maakte de afgelopen maanden geen deel meer uit van het keurkorps van bondscoach Bert van Marwijk. De definitieve selectie van Oranje zal op 30 september bekend worden gemaakt.

Ryan Babel

Ryan Babel
Leeftijd: 38 jaar (19 dec. 1986)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Eyüp
1
0
2022/2023
Eyüp
27
5
2021/2022
Galatasaray
30
3
2020/2021
Galatasaray
32
7

