Ruiz: "Opgelucht en beetje verdrietig"

Bryan Ruiz kan het nog amper geloven, maar hij is sinds woensdag toch echt geen speler van FC Twente meer. De Costaricaanse aanvaller stapt over naar Fulham, de ploeg van manager Martin Jol. Hij hoopt snel aan te kunnen sluiten in Londen.

"Maandag moet ik naar de ambassade van Costa Rica in Madrid om papieren in orde te maken en dan hoop ik dinsdag voor het eerst mee te trainen met Fulham", zegt Ruiz in De Telegraaf. "Ik ben opgelucht dat het allemaal afgerond is en ook een beetje verdrietig vanwege mijn vertrek. Het leven bij FC Twente was goed, maar voor mijn ontwikkeling is het belangrijk in de sterkste competitie ter wereld te spelen."

Ruiz heeft nog amper tijd gehad om alles te laten bezinken. "Het is allemaal heel druk geweest. Ik heb niet eens tijd gehad om mijn moeder in Costa Rica te bellen."

In de Europa League stuit Fulham dit seizoen op FC Twente. Die wedstrijden moet Ruiz missen. Omdat de aanvaller dit seizoen al voor FC Twente uitkwam, mag hij het hele seizoen in Europees verband niet uitkomen voor zijn nieuwe club Fulham.