Pastoor: "Dit geeft een lekker gevoel"

NEC boekte zondag eindelijk weer eens een zege in de Eredivisie. De Nijmegenaren rekenden in eigen huis met af met FC Utrecht (3-1). NEC-trainer Alex Pastoor was na afloop erg opgelucht.

"Je ziet het misschien niet aan mijn gezicht, maar ik ben heel tevreden met deze zege’’, liet Pastoor weten. Na zes nederlagen won zijn ploeg weer eens, al wilde de oefenmeester niet van een jubelstemming spreken.

"Natuurlijk krijg ik na zes nederlagen nu de vraag of ik opgelucht ben’’, zei oefenmeester. "Maar eigenlijk heb ik niet zo veel verschil gezien met de afgelopen weken. Alleen hebben we nu eens gewonnen. En dat geeft toch een lekker gevoel.’’