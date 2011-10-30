Live voetbal

Pastoor: "Dit geeft een lekker gevoel"

Sweder
30 oktober 2011, 18:22

NEC boekte zondag eindelijk weer eens een zege in de Eredivisie. De Nijmegenaren rekenden in eigen huis met af met FC Utrecht (3-1). NEC-trainer Alex Pastoor was na afloop erg opgelucht.

"Je ziet het misschien niet aan mijn gezicht, maar ik ben heel tevreden met deze zege’’, liet Pastoor weten. Na zes nederlagen won zijn ploeg weer eens, al wilde de oefenmeester niet van een jubelstemming spreken.

"Natuurlijk krijg ik na zes nederlagen nu de vraag of ik opgelucht ben’’, zei oefenmeester. "Maar eigenlijk heb ik niet zo veel verschil gezien met de afgelopen weken. Alleen hebben we nu eens gewonnen. En dat geeft toch een lekker gevoel.’’

  • Ticketshop
NEC - Utrecht

N.E.C.
3 - 1
FC Utrecht
Gespeeld op 30 okt. 2011
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2011/2012

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (26 okt. 1966)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13
8
Fortuna
8
1
13

