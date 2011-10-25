Van Veldhoven: "Vechten als leeuwen tegen Ajax"

Het duel van woensdag in Kerkrade tussen Roda JC en Ajax is op papier de meest interessante wedstrijd van de derde bekerronde. De Limburgers gaan alles in het werk stellen om voor een stunt te zorgen, belooft trainer Harm van Veldhoven.

"Aan het bekerduel van woensdagavond hecht ik heel veel waarde. Als we Ajax weten uit te schakelen en dus een ronde verder komen, wordt het toernooi alleen maar interessanter", zegt de Belgische trainer op de officiële website van Roda JC.

In de competitie is Ajax al vijf wedstrijden zonder zege, maar Van Veldhoven heeft de ploeg hoog zitten. "Hoewel Ajax het afgelopen zondag tegen Feyenoord moeilijk had, zijn ze tot veel in staat. Een week geleden speelden ze in Zagreb namelijk nog een van hun beste wedstrijden van het seizoen en toonden ze aan elk moment te kunnen toeslaan. Dat neemt niet weg dat onze groep, zeker in eigen huis en met de steun van het publiek, momenteel sterk genoeg is om het Ajax heel lastig te kunnen maken. Maar dan zullen we, net als zondag in Alkmaar, moeten vechten als leeuwen."

In Alkmaar verloor Roda JC afgelopen zondag nipt met 1-0 van koploper AZ.