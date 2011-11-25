"Gouden generatie? We hebben nog niets bereikt"

In België wordt vol enthousiasme gesproken over de huidige generatie internationals. Iedereen is het er over eens: zo talentvol als nu, was de Belgische selectie jaren niet meer. De term 'gouden generatie' valt zelfs regelmatig, maar dat vindt assistent-bondscoach Marc Wilmots overdreven. Hij benadrukt dat er nog niets gepresteerd is.

"Dat we over een gouden generatie beschikken, doet me lachen. We hebben nog niets bereikt. Hoe goed we zijn, moeten we bewijzen tegen hoger geplaatste ploegen als Servië en Kroatië en voor 50.000 toeschouwers in Schotland en 60.000 in Wales", blikt hij in Het Laatste Nieuws alvast vooruit op de kwalificatiecyclus voor het WK.

Ondanks de zogenaamde 'gouden generatie' wist België zich niet te plaatsen voor het EK 2012. Het eindigde als derde in een kwalificatiegroep met Duitsland en Turkije.