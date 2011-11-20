Rutten neemt blunderende Isaksson niets kwalijk

Fred Rutten voelde er zaterdag niets voor zijn blunderende doelman Andreas Isaksson openlijk af te vallen. De oefenmeester van PSV wilde weinig woorden vuilmaken aan de flater van de Zweed in het duel met De Graafschap. "Na dat foutje van Andreas hadden we het even moeilijk, maar in de tweede helft lag de wedstrijd in onze handen", aldus Rutten, die zijn elftal op De Vijverberg met 3-1 zag winnen.

Rutten plaatste nog wel een kritische kanttekening. "Na de 1-1 gaven we een aantal kansen weg. Als je kampioen wilt worden, mag je dat niet doen. Maar de ploeg reageerde goed, we hebben het daarna aardig opgepakt."

Georginio Wijnaldum had naar eigen zeggen voor zichzelf wat goed te maken na zijn gemiste strafschop twee weken geleden tegen Heracles Almelo. Dat deed de PSV'er tegen de Superboeren met twee doelpunten op overtuigende wijze. "Dit is mijn sportieve revanche", zei de middenvelder na de 3-1-zege.

Wijnaldum: "De vorige keer had ik een strafschop gemist en werd ik in de rust gewisseld, daarom wilde ik iets goedmaken. Ik ben heel blij dat ik met twee doelpunten een grote bijdrage aan de overwinning heb geleverd."