Mancini verwacht dertig goals van Agüero

Manchester City-trainer Robert Mancini is een groot fan van Sergio Agüero. De Italiaanse coach denkt dat de Argentijnse schutter dit seizoen dertig doelpunten in de Premier League kan maken. Agüero werd afgelopen zomer voor ruim veertig miljoen euro overgenomen van Atletico Madrid. De verwachtingen waren dat de kleine spits moeite zou hebben met het fysieke spel in Engeland, maar de schoonzoon van Diego Maradona heeft zich moeiteloos aangepast. Agüero scoorde al dertien keer in zestien Premier League-wedstrijden. "Ik hoop dat Sergio er dertig gaat scoren", aldus Mancini in Engelse media. Hij verwacht ook veel van zijn twee andere spitsen. "Dat geldt ook min of meer voor Edin Dzeko en Mario Balotelli. Als zij samen vijftig doelpunten maken, zou ik tevreden zijn." Hoewel Balotelli en Dzeko het ook aardig doen, steekt Agüero er volgens Mancini bovenuit. "Sergio is dan niet groot, maar fysiek enorm sterk. En hij heeft al eerder laten zien overal te kunnen scoren. Ik denk dat hij daarom ook weinig moeite heeft gehad om zich aan te passen", stelt Mancini. Manchester City is halverwege het seizoen koploper in de Premier League en heeft twee punten voorsprong op rivaal Manchester United.