ManU niet ongeschonden uit strijd met Fulham

De eenvoudige overwinning op Fulham (0-5) heeft voor Manchester United een vervelende nasmaak gekregen. Twee spelers, en , zijn niet ongeschonden uit de strijd met de Londense ploeg gekomen.

Jones werd in zijn gezicht geraakt in duel met Clint Dempsey. "Hij kreeg een elleboog tegen zijn kaak. Het ziet er niet goed uit, we moeten röntgenfoto's laten maken", zegt manager Sir Alex Ferguson. Young viel na rust uit na een wilde tackle van Dickson Etuhu. Hij heeft last van zijn knie en moet twee of drie weken rust houden.

Als de kaak van Jones gebroken blijkt te zijn, is hij zo'n zes weken uitgeschakeld. Dat zou een domper zijn voor Ferguson, want de 19-jarige verdediger steekt de laatste weken in uitstekende vorm. Hij kwam afgelopen zomer over van Blackburn Rovers.