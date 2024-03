Arsenal schrijft Henry in voor Champions League

Thierry Henry mag ook in actie komen in de Champions League. De teruggekeerde Arsenal-ster, die voor twee maanden wordt gehuurd van New York Red Bulls, is door trainer Arsene Wenger ingeschreven.

"Ja, hij zit bij de groep", onthult Wenger op de website van Arsenal. The Gunners treffen AC Milan in de knockoutfase. "Vito Mannone is verhuurd aan Hull en Henry zal zijn plaats op de lijst innemen. Henry heeft goede herinneringen aan spelen in Milaan, waar hij al eens drie keer scoorde tegen Inter. Het is logisch dat ik hem meeneem."

Henry kan alleen in de uitwedstrijd tegen AC Milan in actie komen. In de return op 6 maart zit de verhuurperiode van de Franse aanvaller alweer op.