Celtic heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van het Schotse bekertoernooi. De koploper in de competitie zegevierde met 3-0 over Peterhead. Anthony Stokes velde met drie treffers eigenhandig het vonnis over de laagvlieger.

Ook de andere Schotse grootmacht, Glasgow Rangers, bekert verder. The Gers boekten een 0-4 zege bij het nietige Abroath. Healy, Wedderburn (eigen doelpunt), Jelavic en Kerkar verzorgden de productie.