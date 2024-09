Bergkamp hoopt dat Van Persie prijzen gaat pakken

Dennis Bergkamp is vol lof over zijn oud-ploeggenoot Robin van Persie. De aanvoerder van The Gunners beleeft een fantastisch seizoen en dat is de assistent-trainer van Ajax niet ontgaan.

"Robin heeft nu een rol in het veld die heel moeilijk is", aldus Bergkamp tegen Voetbal International. "Volgens mij is makkelijker voor iemand als Robin of ik om achter de spits te spelen en de diepstaande man te voeden en de ruimte te zoeken om zelf ook wat te ondernemen. Maar nu is hij de diepe spits die het verschil moet maken. Dat zet veel druk op hem maar daar lijkt hij goed mee om te gaan."

"Het lijkt wel of hij keer op keer het verschil maakt en in mijn opinie maakt je dat een grote speler. Het is fantastisch hoe Van Persie zich heeft ontwikkeld. Spelers als hij verdienen het om prijzen te winnen. Ik hoop dan ook oprecht dat hij die snel gaat pakken, want zijn karakter en manier van spelen is fantastisch."

Van Persie kwam in 2004 naar Arsenal, toen Bergkamp daar nog de grote ster was. "Vanaf het eerste moment dat hij bij Arsenal kwam spelen, kon je zijn potentie al zien. Hij speelde heel erg vrij. Je kon direct zien dat hij enorm veel talent had. Ik leerde hem een beetje kennen, mede omdat we allebei Nederlander zijn, dus heb ik geprobeerd hem te helpen met sommige dingen."

Van Persie is de absolute smaakmaker bij Arsenal, maar mogelijk raakt de Londense club hem binnekort kwijt. De aanvoerder twijfelt over een verlenging van zijn tot 2013 doorlopende contract.