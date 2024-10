Marseille-speler Diawara scheurt kruisband

Souleymane Diawara is tot het najaar uit de roulatie. De verdediger van Olympique Marseille heeft de achterste kruisband van zijn rechterknie gescheurd, zo is maandag na onderzoek duidelijk geworden. Hij gaat volgende week onder het mes.

Na de operatie heeft de 31-jarige Diawara zo'n zes tot negen maanden nodig om te herstellen. Hij liep de blessure dit weekend op in het competitieduel met Nice.

Olympique Marseille strijdt de komende weken met Bayern München om een plek in de halve finale van de Champions League. Het heenduel is woensdag in Frankrijk.