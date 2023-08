Ondanks prachtgoals geen winnaar bij Stoke-City

Manchester City heeft opnieuw een steek laten vallen in een uitduel. The Citizens kwamen zaterdag op visite bij Stoke City niet verder dan 1-1. ManCity wist van de laatste vier wedstrijden op vreemde bodem er slechts één te winnen.

Er werd slechts twee keer gescoord in Stoke-on-Trent, maar de treffers waren wel van grote schoonheid. Na een uur zorgde Peter Crouch voor de 1-0. De boomlange spits volleerde van 22 meter raak na een uittrap van doelman Asmir Begovic. Diezelfde Begovic was een kwartier later kansloos bij een afstandsknal van Yaya Touré.

Manchester City heeft nu zeventig punten, evenals koploper Manchester United. Het heeft echter wel één wedstrijd meer gespeeld dan de titelrivaal. Manchester United speelt maandag op Old Trafford tegen het Fulham van trainer Martin Jol.