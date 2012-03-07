Live voetbal

Voormalig spits Wlodi Smolarek (54) overleden

7 maart 2012, 11:54   Bijgewerkt: 12:07
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

In zijn vaderland Polen is Wlodzimierz 'Wlodi' Smolarek overleden. De 54-jarige oud-international speelde in het verleden voor Feyenoord en FC Utrecht en is de vader van Euzebiusz Smolarek, die sinds eind januari voor ADO Den Haag speelt.

Smolarek maakte in 1988 bij Feyenoord zijn debuut in de Eredivisie. Na anderhalf seizoen vertrok de aanvaller naar FC Utrecht, waar hij tot de zomer van 1996 zou blijven. Daarna was hij jarenlang als jeugdtrainer verbonden aan Feyenoord.

Smolarek kwam zestig keer uit voor de Poolse nationale ploeg, onder meer tijdens het wereldkampioenschap van 1982 in Spanje. Tijdens dat toernooi eindigde Polen op de derde plaats. Zijn laatste interland speelde hij in 1992, tegen Nederland.

0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws