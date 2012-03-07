Voormalig spits Wlodi Smolarek (54) overleden

In zijn vaderland Polen is Wlodzimierz 'Wlodi' Smolarek overleden. De 54-jarige oud-international speelde in het verleden voor Feyenoord en FC Utrecht en is de vader van Euzebiusz Smolarek, die sinds eind januari voor ADO Den Haag speelt.

Smolarek maakte in 1988 bij Feyenoord zijn debuut in de Eredivisie. Na anderhalf seizoen vertrok de aanvaller naar FC Utrecht, waar hij tot de zomer van 1996 zou blijven. Daarna was hij jarenlang als jeugdtrainer verbonden aan Feyenoord.

Smolarek kwam zestig keer uit voor de Poolse nationale ploeg, onder meer tijdens het wereldkampioenschap van 1982 in Spanje. Tijdens dat toernooi eindigde Polen op de derde plaats. Zijn laatste interland speelde hij in 1992, tegen Nederland.