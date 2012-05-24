Live voetbal

Breukers maakt dezelfde fout als Labyad

Breukers maakt dezelfde fout als Labyad
0 reacties
Roland
24 mei 2012, 12:12

Zakaria Labyad is niet de enige speler uit de Eredivisie die vergeten is om zijn contract tijdig op te zeggen. Ook Tim Breukers van Heracles Almelo heeft niet alle formaliteiten juist afgerond, waardoor hij formeel nog een jaar onder contract staat.

Breukers zelf ging er vanuit dat hij transfervrij was en heeft al voor drie jaar getekend bij FC Twente. Met Heracles moet hij nu op zoek naar een oplossing. "We gaan snel met elkaar om tafel, maar voorlopig zit er geen progressie in", zegt Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma in Voetbal International. "Dit soort zaken moeten vóór 15 mei geregeld zijn. De club is nu verplicht om deze weg te bewandelen. Juridisch is het zeker dat Breukers nog een jaar bij Heracles Almelo zit en dus niet transfervrij is."

Hoogma legt de schuld bij de makelaar van Breukers. "De zaakwaarnemer is hier verantwoordelijk voor. We hebben richting de speler een prima relatie. Hij heeft prima bij ons gespeeld en zich knap omhoog gewerkt, maar dit is een zakelijke kwestie."

Als Heracles voet bij stuk houdt, zal FC Twente een transfersom moeten betalen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez

Kenneth Perez uitgescholden in Eredivisie-stadion

  • ma 25 augustus, 19:20
  • 25 aug. 19:20
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis krijgt ineens enorm verwijt

  • ma 25 augustus, 17:32
  • 25 aug. 17:32
Ajax krijgt concurrentie uit top Eredivisie voor Boadu, die duidelijke voorkeur heeft

Ajax krijgt concurrentie uit top Eredivisie voor Boadu, die duidelijke voorkeur heeft

  • ma 25 augustus, 17:00
  • 25 aug. 17:00
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

T. Breukers

T. Breukers
Quick '20
Team: Quick '20
Leeftijd: 37 jaar (4 nov. 1987)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2020/2021
Heracles
26
0
2019/2020
Heracles
17
0
2018/2019
Heracles
28
0
2017/2018
Heracles
30
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Fortuna
2
-1
1
15
Heerenveen
3
-2
1
16
Telstar
3
-4
1
17
Excelsior
3
-9
0
18
Heracles
3
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel