Breukers maakt dezelfde fout als Labyad

Zakaria Labyad is niet de enige speler uit de Eredivisie die vergeten is om zijn contract tijdig op te zeggen. Ook Tim Breukers van Heracles Almelo heeft niet alle formaliteiten juist afgerond, waardoor hij formeel nog een jaar onder contract staat.

Breukers zelf ging er vanuit dat hij transfervrij was en heeft al voor drie jaar getekend bij FC Twente. Met Heracles moet hij nu op zoek naar een oplossing. "We gaan snel met elkaar om tafel, maar voorlopig zit er geen progressie in", zegt Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma in Voetbal International. "Dit soort zaken moeten vóór 15 mei geregeld zijn. De club is nu verplicht om deze weg te bewandelen. Juridisch is het zeker dat Breukers nog een jaar bij Heracles Almelo zit en dus niet transfervrij is."

Hoogma legt de schuld bij de makelaar van Breukers. "De zaakwaarnemer is hier verantwoordelijk voor. We hebben richting de speler een prima relatie. Hij heeft prima bij ons gespeeld en zich knap omhoog gewerkt, maar dit is een zakelijke kwestie."

Als Heracles voet bij stuk houdt, zal FC Twente een transfersom moeten betalen.