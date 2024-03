Schilder kan ook rekenen op Friese interesse

Robbert Schilder lijkt na dit seizoen de aanbiedingen naast elkaar te kunnen leggen. Behalve FC Twente is namelijk ook SC Heerenveen in de markt om de middenvelder van NAC Breda te strikken.

Marco van Basten, de nieuwe trainer van de Friese club, is gecharmeerd van de oud-Ajacied (26). Van een concreet bod is evenwel nog geen sprake. Dat zegt technisch directeur Jeffrey van As van de Bredase club tegen Omroep Brabant.

FC Twente is eveneens in de markt voor Schilder. Maar ook de Enschedese club heeft zich nog niet officieel gemeld in Breda. Het contract van Schilder loopt in de zomer van 2013 af.

Doelman Jim van Fessem, die na dit seizoen weg moet bij NAC, voerde een oriënterend gesprek met MVV. De club uit Maastricht zoekt een ervaren vervanger voor de vertrekkende Job Bulters.