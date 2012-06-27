'EK-ster Mandzukic tekent tot 2015 bij Bayern'

De overstap van Mario Mandzukic naar Bayern München lijkt rond. Volgens Bild zet de Kroatische aanvaller vandaag (woensdag) zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2015 bij de Zuid-Duitse club, met een optie voor nog een extra jaar.

Mandzukic komt over van VfL Wolfsburg, dat een transfersom van ongeveer dertien miljoen euro ontvangt. Bij Bayern gaat de 26-jarige aanvaller, wiens contract bij Wolfsburg nog twee jaar doorliep, een slordige 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Mandzukic maakte deze maand furore tijdens het EK. De aanvaller maakte drie treffers voor Kroatië en is daarmee nog altijd gedeeld topscorer van het toernooi.

VfL Wolfsburg heeft met Bas Dost inmiddels een opvolger voor Mandzukic in huis. De topscorer van de Eredivisie kwam eerder deze zomer over van SC Heerenveen.