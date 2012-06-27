Live voetbal

'EK-ster Mandzukic tekent tot 2015 bij Bayern'

0 reacties
Roland
27 juni 2012, 08:29

De overstap van Mario Mandzukic naar Bayern München lijkt rond. Volgens Bild zet de Kroatische aanvaller vandaag (woensdag) zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2015 bij de Zuid-Duitse club, met een optie voor nog een extra jaar.

Mandzukic komt over van VfL Wolfsburg, dat een transfersom van ongeveer dertien miljoen euro ontvangt. Bij Bayern gaat de 26-jarige aanvaller, wiens contract bij Wolfsburg nog twee jaar doorliep, een slordige 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Mandzukic maakte deze maand furore tijdens het EK. De aanvaller maakte drie treffers voor Kroatië en is daarmee nog altijd gedeeld topscorer van het toernooi.

VfL Wolfsburg heeft met Bas Dost inmiddels een opvolger voor Mandzukic in huis. De topscorer van de Eredivisie kwam eerder deze zomer over van SC Heerenveen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Leroy Sané van Galatasaray

Leroy Sané betrokken bij vechtpartij tijdens Oktoberfest in München

  • di 7 oktober, 16:37
  • 7 okt. 16:37
Een spandoek van de fans van Bayern Munchen over Antifa en Geert Wilders

Bayern München-fans komen met duidelijke boodschap voor Geert Wilders

  • zo 28 september, 20:56
  • 28 sep. 20:56
Paul Simonis Wolfsburg

Paul Simonis staat na paar weken al onder grote druk in Duitsland

  • vr 26 september, 18:47
  • 26 sep. 18:47
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

M. Mandžukić

M. Mandžukić
Leeftijd: 39 jaar (21 mei 1986)

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
13
Union Berlin
6
-5
7
14
Augsburg
6
-2
6
15
Wolfsburg
6
-2
5
16
Mainz 05
6
-5
4
17
M'gladbach
6
-7
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel